India: Modi partito per visita ufficiale negli Usa, seguirà tappa in Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopodomani, 22 giugno, nella capitale federale statunitense, Modi sarà accolto alla Casa Bianca, avrà un colloquio con Biden e sarà ospite d’onore di una cena di Stato. “Questa visita sarà un’opportunità per arricchire la profondità e la diversità della nostra partnership”, ha detto il leader indiano. “I legami tra India e Stati Uniti sono sfaccettati, con impegni sempre più approfonditi in tutti i settori. Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dell’India nei beni e nei servizi. Collaboriamo strettamente nei settori della scienza e della tecnologia, dell’istruzione, della salute, della difesa e della sicurezza. L’Iniziativa sulle tecnologie critiche ed emergenti ha aggiunto nuove dimensioni e ampliato la collaborazione ai settori della cooperazione industriale della difesa, dello spazio, delle telecomunicazioni, della quantistica, dell’intelligenza artificiale e delle biotecnologie. I nostri due Paesi stanno anche collaborando per promuovere la nostra visione condivisa di un Indo-Pacifico libero, aperto e inclusivo”, ha spiegato. (segue) (Inn)