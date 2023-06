India: Modi partito per visita ufficiale negli Usa, seguirà tappa in Egitto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi si recherà quindi al Cairo, dove sarà in visita di Stato il 24 e il 25 giugno, su invito del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, un invito ricevuto a gennaio quando Al Sisi è stato ospite d’onore delle celebrazioni della Festa della Repubblica indiana. Nella stessa occasione le parti hanno concordato di elevare le relazioni bilaterali a partnership strategica. Sarà la prima volta in Egitto in veste ufficiale per Modi, che si è detto “entusiasta” della visita. Il leader di Nuova Delhi incontrerà, oltre ad Al Sisi, altri dignitari di governo e personalità del Paese. L’agenda, inoltre, prevede la consueta interazione con la comunità locale di connazionali. Secondo Modi le “due visite nell’arco di pochi mesi sono il riflesso di una partnership in rapida evoluzione” a cui le parti possono “imprimere ulteriore slancio”. (Inn)