Siria: al via la 20ma riunione internazionale di Astana con Iran, Russia e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono inziati questa mattina gli incontri della 20ma riunione internazionale di Astana, in Kazakhstan, tra le delegazioni di Siria, Iran, Russia e Turchia, la cui conclusione è prevista per domani, 21 giugno. Mentre la prima giornata è dedicata a incontri bilaterali e all’incontro fra Mosca, Damasco e Teheran, la seconda prevede colloqui a quattro, cui parteciperà anche Ankara. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana “Sana”, aggiungendo che la delegazione della Siria, guidata dal vice ministro degli Esteri, Ayman Sousan, ha già incontrato questa mattina, per colloqui separati, le delegazioni di Russia e Iran, condotte dagli omologhi Ali Asghar Khaji e Mikhail Bogdanov. Durante gli incontri, si è discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Siria, in vista della riunione a quattro di domani. Sousan ha ribadito che per Damasco il ritiro delle Forze armate della Turchia e delle milizie ad esse affiliate dal territorio siriano è la precondizione necessaria per qualsiasi processo di normalizzazione, dal momento che “garantire la sicurezza al confine è una responsabilità condivisa tra Paesi vicini”. Sia Bogdanov, sia Khaji, inoltre, hanno assicurato sostegno alla Siria nella difesa della sua sovranità, della sua unità e della sua integrità territoriale, ribadendo l’adesione al principio di non ingerenza negli affari interni dei singoli Stati. Inoltre, i vice capi della diplomazia di Mosca, Damasco e Teheran hanno concordato di portare avanti le consultazioni su tematiche regionali di interesse comune. (Res)