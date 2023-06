Pd: Boccia, attacchi in malafede che fanno il gioco della destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Detto ciò non è stato un errore, come alcuni hanno contestato alla segretaria, partecipare alla piazza di Conte: "La segretaria ha rivendicato la partecipazione a tutte le piazze. E quella era una manifestazione su precariato e lavoro, che sono da sempre nostri temi. Ha fatto benissimo ad andare, sarebbe successo lo stesso se a convocarla fosse stato il Terzo polo". Il leader del Movimento 5Stelle non ha teso una trappola a Schlein: "Ma figurarsi, lo hanno saputo qualche ora prima che Elly sarebbe passata. Bisognava avere la palla di vetro per sapere cosa avrebbero detto sul palco. Ripeto, la scelta di esserci è stata dettata dalla battaglia comune contro il governo Meloni sul decreto lavoro che proprio in questi giorni va al voto in Senato", ha concluso Boccia. (Res)