Sanità: Landini (Cgil), il governo ne sta pianificando il collasso

- "Bisognerebbe investire nella sanità almeno il 9 per cento del Pil. In linea con altri Paesi in Europa, come Germania e Francia". Lo ha detto alla "Stampa" il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che si infervora quando tocca l'argomento che in questo periodo sta agitando di più gli animi del sindacato: il rischio che le persone non possano più curarsi se non ricorrendo ai privati". Sabato quindi "in piazza per tutelare la salute e la sicurezza". "Da tempo - ricorda il segretario - la Cgil denuncia il definanziamento per la spesa sanitaria. Con il Def 2023 la spesa sanitaria torna addirittura a scendere, con un taglio del 2,4 per cento (oltre 3 miliardi) nel 2024 rispetto all'anno in corso". Al Cnel, il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro, sono registrati 60 diversi contratti della sanità privata, di cui appena otto sono i più rappresentativi e ancora meno quelli firmati dai sindacati confederali: "Stiamo chiedendo da tempo una legge che misuri la rappresentanza dei sindacati e delle imprese, ma anche che dica che i contratti collettivi nazionali sono validi solo se firmati da sindacati rappresentativi e se i lavoratori hanno potuto votare per approvarli. Ci vuole una legge che dia valore generale ai contratti, non solo la tutela dei salari, ma di tutti i diritti, dalle ferie alle malattie. E dentro questo schema - conclude Landini - bisogna arrivare anche a un salario minimo che stabilisca una soglia sotto la quale nessun contratto può avere valore".(Res)