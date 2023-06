Nato: Stoltenberg assiste alle esercitazioni Air Defender 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è oggi alla base di Jagel, in Germania, per assistere ad “Air Defender 2023”, le esercitazioni aeree che l’Alleanza atlantica sta tenendo in Europa centrale e orientale. L’ex primo ministro della Norvegia è accompagnato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius. La Germania ha il comando di “Air Defender 2023”, le più vaste esercitazioni aeree organizzate dalla Nato sin dalla sua fondazione nel 1949. Le manovre si tengono dal 12 al 23 giugno. (Geb)