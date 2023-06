Cuba-Cina: "Wall Street Journal", in corso negoziati per una struttura di addestramento militare sull'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Cuba stanno negoziando la realizzazione di una struttura per l'addestramento militare congiunto sull'Isola caraibica. Lo scrive il "Wall Street Journal", che cita i contenuti di "rapporti d'intelligence" riferiti al quotidiano da "funzionari ed ex funzionari statunitensi anonimi". Secondo le indiscrezioni, il progetto potrebbe culminare nell'invio di militari cinesi a Cuba, a sole 100 miglia dalla Florida, ed è dunque fonte di forte apprensione a Washington. Stando alle fonti citate dal quotidiano, i colloqui per la realizzazione della struttura militare, che sorgerebbe sulla costa settentrionale dell'isola, sono "in fase avanzata ma non conclusi". Nelle scorse settimane il Pentagono aveva smentito altre indiscrezioni del "Wall Street journal" in merito a presunti piani della Cina per la realizzazione di una base spionaggio elettronico a Cuba. (Was)