Regno Unito: Johnson cerca "una tregua" con Sunak dopo il voto parlamento sul "Partygate"

- L'ex primo ministro britannico, Boris Johnson, vorrebbe stipulare "una tregua" nel suo scontro con il premier attualmente in carica, Rishi Sunak, dopo che i parlamentari hanno approvato il rapporto che lo condanna per aver deliberatamente mentito sullo scandalo "Partygate". Una fonte vicina a Johnson, ripresa dal quotidiano "The Times", ha detto che l'ex premier vorebbe migliorare il suo rapporto con Sunak. "Sta entrando in una fase diversa", ha detto la fonte. "Vuole allentare le tensioni con il governo. Crede che i suoi interessi a lungo termine siano meglio serviti astenendosi dall'agitare i Comuni. È in modalità di osservazione e attesa. Ma tutto questo è subordinato al fatto che il governo Sunak lo lasci in pace", ha aggiunto la fonte. (Rel)