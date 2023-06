Regno Unito: Truss, paragonarmi a una lattuga non è stato particolarmente divertente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex prima ministra britannica Liz Truss ha criticato il quotidiano scandalistico "Daily Star" che, durante una diretta streaming, ha paragonando il tasso di decomposizione di una lattuga con la caduta del suo governo. Truss, che è stata costretta a lasciare Downing Street dopo soli 49 giorni, ha definito il video "puerile" e affermato che non era "particolarmente divertente". Come riporta il quotidiano "The Telegraph", parlando alla conferenza News Xchange a Dublino, Truss ha affermato che, sebbene il "dibattito approfondito" nei media britannici rappresenti "una buona cosa nel complesso", sembra che ci sia stata "troppa attenzione" su una narrativa da "soap opera", unita a una comprensione "molto scarsa" del suo pensiero economico. (Rel)