Francia: prefettura Bordeaux, nonna e nipote vittime di un'aggressione di "rara violenza"

- Una donna di circa 70 anni e sua nipote hanno subito un'aggressione di "rara violenza" a Bordeaux, in Francia, da un individuo posto subito dopo in stato di fermo. Lo ha reso noto la prefettura della Nuova Aquitania e della Gironda su Twitter. Dai video circolati sui social network, si vedono la donna e la bambina sulla porta di casa mentre l'aggressore le colpisce ripetutamente nel tentativo di entrare nell'abitazione per poi farle cadere violentemente a terra. L'uomo, un francese di una trentina d'anni, è già noto alla polizia per alcuni suoi precedenti. (Frp)