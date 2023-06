Giustizia: Ciriani, su riforma ci sarà dibattito in Parlamento, sorprende atteggiamento Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi di approvazione della riforma della Giustizia “saranno quelli dettati dal Parlamento, non saranno compressi, il dibattito ci sarà e pure approfondito”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ai microfoni di Rtl 102.5. “L’atteggiamento che mi sorprende è quello del Pd, un atteggiamento pregiudiziale”, ha aggiunto. “Tutti i testi sono perfettibili e migliorabili. L'invito che faccio alle opposizioni è: invece di dire sempre no, parliamo di come riformare la giustizia”, ha affermato Ciriani.(Rin)