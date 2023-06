Iraq-Turchia: media, fallite trattative su ripresa esportazioni petrolio dal Kurdistan iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sarebbero concluse con un nulla di fatto le trattative di ieri tra le delegazioni del ministero del Petrolio dell’Iraq e del ministero dell’Energia della Turchia, sulla ripresa delle esportazioni di petrolio dal Kurdistan iracheno. Lo ha riferito questa mattina l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, secondo la quale esistono ancora divergenze tra il governo federale di Baghdad e Ankara su diverse questioni. Alla riunione ha preso parte una delegazione della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. L’Iraq, secondo “Rudaw”, rifiuta di pagare penali alla Turchia per il periodo di interruzione delle esportazioni del greggio curdo, sostenendo che queste sono state bloccate “per una decisione” di Ankara. Vice versa, Baghdad pagherà le concessioni in caso di ripresa delle esportazioni attraverso i porti turchi. Inoltre, la Turchia chiede di pagare la multa inflittale dalla Corte internazionale di arbitrato di Parigi, pari a 1,5 miliardi di dollari, in più rate. Da parte sua, l’Iraq ha chiesto alla Turchia di autorizzare la ripresa delle esportazioni “in segno di buona volontà”. (Res)