Padova: Ciriani, procura ha solo applicato leggi, tutelati diritti bambini

21 luglio 2021

- "Bisogna evitare gli slogan usati da Zan, serve prudenza. La procura di Padova ha semplicemente applicato le leggi, come richiamato dalla sentenza della Cassazione”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ai microfoni di Rtl 102.5 parlando della decisione della procura di Padova di dichiarare illegittimi gli atti di nascita di 33 bimbi di coppie gay. “Solo il genitore biologico può essere registrato, i sindaci non sono sopra le leggi", ha poi aggiunto.(Rin)