G20: al via a Pune la quarta riunione del gruppo di lavoro sull’istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta riunione del gruppo di lavoro del G20 sull’istruzione sotto la presidenza dell’India si terrà oggi e domani (20 e 21 giugno) a Pune, nello Stato del Maharashtra, e precederà la riunione dei ministri, in programma il 22 giugno. Lo riferisce il ministero dell’Istruzione indiano, che ha organizzato anche degli eventi preparatori. Alla riunione del gruppo di lavoro sono attesi 85 delegati degli Stati membri, dei Paesi ospiti e di organizzazioni, tra cui l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef). Per la ministeriale è stata confermata la presenza di 15 ministri. I delegati parteciperanno anche a visite culturali. (segue) (Inn)