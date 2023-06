G20: al via a Pune la quarta riunione del gruppo di lavoro sull’istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità indicate dalla presidenza indiana del G20 per quanto riguarda l’istruzione sono quattro: garantire l’alfabetizzazione e la capacità di calcolo nel contesto dell’apprendimento ibrido; rendere l’apprendimento assistito dalle tecnologie più inclusivo, qualitativo e collaborativo; promuovere la formazione permanente; rafforzare la ricerca e promuovere l’innovazione con la cooperazione. La prima riunione si è svolta a Chennai, nel Tamil Nadu, il primo e il 2 febbraio, e si è concentrata sulla collaborazione tra università per lo sviluppo di tecnologie per l’apprendimento. La seconda si è tenuta ad Amritsar, nel Punjab, dal 15 al 17 marzo e ha avuto come focus il rafforzamento della ricerca e la promozione dell’innovazione. La terza, a Bhubaneswar, nell’Orissa, dal 26 al 28 aprile, è stata incentrata sul futuro del lavoro e si è chiusa con l’impegno a migliorare le competenze degli studenti e i percorsi di riqualificazione. (segue) (Inn)