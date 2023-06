Serbia: fuoriuscita di carburante da nave sul Danubio, vietata balneazione a Novi Sad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le 25 e le 30 tonnellate di carburante sono fuoriuscite da una nave battente bandiera bulgara ancorata nel Danubio vicino alla città di Celarevo, in Serbia. Lo ha annunciato il ministero della Protezione ambientale di Belgrado, rendendo noto che l'Ispettorato per la protezione ambientale si è messo subito a disposizione per monitorare il flusso della macchia di carburante, disponendo il campionamento dell'acqua. Intanto a Novi Sad è stato introdotto il divieto di balneazione sulla spiaggia cittadina. Per motivi di sicurezza, la balneazione resterà vietata fino a quando i servizi competenti non ripristineranno la situazione. (Seb)