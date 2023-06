Ue: consigliere del governo tedesco Feld, inaccettabile la riforma del Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Patto di stabilità, Lars Feld, consigliere principe del ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, spiega a "Repubblica" le ragioni della contrarietà della Germania alla proposta della Commissione. Il direttore dell'Istituto Eucken consiglia vivamente all'Italia di approvare il Mes. Soprattutto perché l'economista ammette che se dovesse saltare una banca tedesca, è probabile che Berlino ignorerà il divieto di salvarla. Può permetterselo: altri no. Quanto al pericolo che la Germania entri in recessione o diventi di nuovo "il malato d'Europa", Feld ammette che qualche ragione per preoccuparsi c'è. La Francia, l'Italia e altri Paesi non accettano le modifiche chieste dalla Germania alla riforma del Patto di stabilità proposta dalla Commissione Ue: "La Francia non accetta il Patto di stabilità da tempo e preferirebbe sbarazzarsi delle regole fiscali. Si capisce chiaramente dalla pianificazione fiscale per i prossimi anni, con un aumento massiccio della spesa per la difesa, investimenti in nuove centrali nucleari e così via, il tutto finanziato a debito. La pubblicazione della lettera degli undici ministri delle Finanze lo dimostra: La Germania non è sola. Per varie ragioni le proposte avanzate dalla Commissione sono inaccettabili". "Negli ultimi anni - osserva Feld - i vincoli sono stati interpretati in modo inadeguato dalla Commissione. Tutto ciò non ha certo rafforzato la fiducia nella Commissione. Tra l'altro, c'è un'importante differenza nelle politiche fiscali di Italia e Francia. L'Italia ha realizzato continuativamente avanzi primari. La volontà di raddrizzare i conti c'è stata. In Francia, è sparita dagli anni Ottanta. È inaccettabile nell'Unione monetaria". (segue) (Res)