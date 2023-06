Ue: consigliere del governo tedesco Feld, inaccettabile la riforma del Patto di stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla premier Giorgia Meloni, quanto fatto finora "in termini di politica economica e finanziaria ci fa ben sperare. Il taglio del bonus del 110 per cento è ciò che avrebbe dovuto fare qualsiasi governo. Anche in ambito sociale, la premier italiana sta dimostrando coraggio: sta aggiustando i conti». Meloni ha esplicitamente collegato il negoziato sul Mes a quello del Patto di Stabilità: "La Germania può stare serena, sul Mes. La ratifica del nuovo trattato non è indispensabile. Ma il Mes serve a completare l'Unione bancaria ed è un passo essenziale per l'Ue per affrontare eventuali crisi bancarie. Se capisco bene, l'Italia è preoccupata che il Mes possa creare una maggiore pressione sui mercati. Tuttavia, la riforma del Mes conviene all'Italia. L'Italia dovrebbe approvarla", ha concluso Feld. (Res)