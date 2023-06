Maturità: campagna contro fake news, uno studente su quattro pensa di poter tenere cellulare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno l'esame finale delle scuole superiori riprende il suo formato standard, con entrambe le prove scritte preparate dal ministero dell'Istruzione e del Merito. Quanto basta per alzare il livello dell'attenzione su possibili "bufale" legate alle regole di base che governano l'Esame di Stato. Cosa che puntualmente fa la Polizia Postale e delle Comunicazioni con "Maturità al sicuro", la campagna di sensibilizzazione svolta assieme al portale specializzato Skuola.net, che per il sedicesimo anno consecutivo si pone proprio l'obiettivo di "smontare" le principali fake news sull'argomento. Lo sviluppo tecnologico va avanti moltiplicando gli strumenti a disposizione degli studenti ma anche le possibilità di commettere dei fatali errori di valutazione che possono portare alla esclusione dall'esame. Il rischio è concreto, basta osservare le risposte date dagli oltre 1.000 maturandi raggiunti dal monitoraggio effettuato proprio da Skuola.net per la Polizia di Stato a circa una settimana dal via della Maturità 2023. Quasi uno studente su quattro, ad esempio, è convinto che durante le prove scritte gli smartphone si possono tenere con sé in postazione. Quando, invece, devono essere consegnati al banco della commissione, come correttamente dimostra di sapere il 77 per cento del campione interpellato. E se il 18 per cento è consapevole che comunque i telefoni debbano rimanere rigorosamente spenti, il 5 per cento pensa che si possano persino usare rischiando al massimo di essere richiamati o penalizzati in fase di correzione e non, come potrebbe avvenire, di essere esclusi dall'esame. (segue) (Rin)