Maturità: campagna contro fake news, uno studente su quattro pensa di poter tenere cellulare (3)

- Il 16 per cento, invece, crede che quantomeno gli argomenti vengano diffusi prima; il 4 per cento crede che con le giuste mosse si possano mettere le mani con qualche ora di vantaggio sulle tracce vere e proprie. E oltre 1 su 3 pensa che il Ministero possa cambiare le tracce anche all'ultimo minuto. Così non stupisce che circa 1 su 7 sia tentato, nell'immediata vigilia della Maturità, di presidiare fino a tarda notte piattaforme social e siti specializzati sperando nell'imbeccata vincente. Ecco spiegato perché iniziative come quella "antibufale" di Polizia di Stato e Skuola.net servano assolutamente. Per veicolare i messaggi corretti e sgomberare il campo da quelli errati. L'esame di Maturità è un appuntamento molto importante per gli studenti e per questo è necessario mantenere la serenità necessaria per affrontarli. Le false notizie, invece, possono portare a sterili distrazioni, facendo calare la concentrazione che invece merita uno dei momenti più importanti della loro vita scolastica. E per rafforzare ulteriormente il messaggio, utilizzando un linguaggio più vicino a quello dei protagonisti dell'esame, è stato realizzato un video in collaborazione con lo youtuber Nikolais, che verrà diffuso sia dalla Polizia di Stato sia su Skuola.net sui canali Instagram, TikTok, YouTube e Facebook. Un vlog che mostra al lavoro le donne e gli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dando loro l'occasione di raccontare quello che quotidianamente fanno per garantire che appuntamenti come la Maturità possano svolgersi nel pieno rispetto delle regole. In più, gli operatori del Commissariato di P.S. online anche quest'anno saranno a disposizione dei ragazzi per rispondere a tutti i loro quesiti e dubbi sulle informazioni che circolano in Rete. Con un rappresentante della Polizia di Stato che sarà anche presente alla tradizionale diretta di Skuola.net alla vigilia del primo giorno d'esami, per fare il proprio in bocca al lupo e tranquillizzare ulteriormente tutti gli studenti protagonisti dell'Esame di Stato 2023. (Rin)