Natalità: Musk, italiani fate più figli, l'immigrazione non vi salverà

- Il fondatore di Tesla, Elon Musk, spiega in una intervista al "Giornale" qual è l'obiettivo della sua vita: "Beh, il mio obiettivo, forse può sembrare un po' esoterico, ma sto cercando di capire quali nostre azioni possono massimizzare un futuro positivo per la nostra civiltà. Descriverei la mia filosofia come una curiosità, ovvero cercare di capire la natura dell'universo. Nella misura in cui aumentiamo la nostra consapevolezza, allora potremo capire meglio la natura dell'universo. Quindi sono una persona molto a favore dell'essere umano, della consapevolezza". "Ecco perché - aggiunge - mi preoccupo sempre di aspetti come il tasso di natalità troppo basso, si tratta di un grande problema". Per l'Italia è un problema. Il nostro tasso di natalità è zero: "È un grande problema. Dovete fare figli! È un problema globale". Gli esseri umani rischiano di scomparire: "La tendenza è questa. Se si estrapolano le tendenze attuali, l'andamento è in quella direzione. Non solo, se non invertiamo la rotta, l'Italia scomparirà. Credo che l'anno scorso in Italia siano morte il doppio delle persone rispetto ai nuovi nati. Questo è quello di cui mi voglio occupare". (segue) (Res)