Natalità: Musk, italiani fate più figli, l'immigrazione non vi salverà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dicono che le persone che vengono da fuori, possono mescolarsi con gli italiani e così aumenterà la popolazione: "Non penso che l'immigrazione possa risolvere i problemi del mondo solo perché qualcuno fa figli. Francamente penso che si tratti più di una questione morale, nel senso, è giusto chiedere ai figli di qualcun altro di prendersi cura di te quando sarai vecchio? Perché questo è quello che effettivamente dicono quelli che scelgono di non avere figli: 'Qualcuno si prenderà cura di me'. Questo non è giusto per me. Non è corretto. La domanda è di natura logica prendendo in considerazione l'intera portata della consapevolezza". "Tutti noi - osserva infine Musk - abbiamo un po' di consapevolezza nella nostra testa e, insieme, abbiamo anche una consapevolezza collettiva. Dal momento che la popolazione diminuisce, si riduce anche questa consapevolezza collettiva e riduciamo la nostra capacità di comprendere la natura dell'universo". (Res)