Regno Unito: centro studi, carenza investimenti "fatale" per crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una grossa carenza di investimenti da parte del governo e delle imprese negli ultimi decenni hanno lasciato l'economia britannica intrappolata in un "ciclo fatale" che ne ha condizionato la crescita. È quanto ha riferito il centro studi Institute for Public Policy Research (ippr), spiegando che il Regno Unito rischia di rimanere ulteriormente indietro rispetto alle altre nazioni più sviluppate senza una brusca inversione di tendenza. Gli investimenti delle imprese sono inferiori nel Regno Unito rispetto a qualsiasi altro Paese del G7 e si collocano al 27mo posto sui 30 paesi Ocse, davanti solo a Polonia, Lussemburgo e Grecia. L'Ippr ha affermato che un aumento degli investimenti pubblici potrebbe "affollare" gli investimenti del settore privato e dare così fiducia alle aziende affinché scelgano il Regno Unito come luogo per costruire le aziende del futuro, a condizione che il governo investa con un'ottica di longevità e certezza. (Rel)