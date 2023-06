Kuwait: il principe ereditario assiste al giuramento dei ministri del nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il principe ereditario del Kuwait, Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah, ha ricevuto ieri il primo ministro neoeletto, Ahmad Nawaf al Ahmad al Sabah, e gli altri ministri del nuovo governo, per assistere al loro giuramento di inizio mandato. Lo ha riferito il quotidiano kuwaitiano “Kuwait Times”. Il nuovo governo, dunque è formato da Talal Khaled al Ahmad al Sabah, vice primo ministro e ministro degli Interni, Salem Abdullah al Jaber al Sabah, ministro degli Esteri, Ahmad Fahad al Ahmad al Sabah, vice ministro e ministro della Difesa, Mohammed Othman al Aiban, ministro del Commercio e dell’Industria, Jassem Mohammed Abdullah al Ostad, ministro dell’Elettricità, Essa Ahmad al Kandari, vice primo ministro e ministro di Stato con delega al Parlamento, Saad Hamad Nasser al Barrak, vice primo ministro, ministro del Petrolio e ministro di Stato per Economia e Investimenti, Fahad Ali al Shula, ministro di Stato per gli Affari municipali e per la Comunicazione, Abdulrahman al Mutairi, ministro dell’Informazione e degli Affari di culto, Ahmad Abdelwahhab Ahmad al Awadi, ministro della Sanità, Amani Suleiman Abdelwahhab Bouqmaz, ministro dei Lavori pubblici, Hamad al Adwani, ministro dell’Istruzione, Faleh Abdullah Eid Faleh al Rguba, ministro della Giustizia, e Feras Saud al Malek al Sabah, ministro degli Affari sociali. (Res)