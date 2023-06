Usa: Biden su elezioni, il Paese ha voglia di coesione e razionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno voglia di coesione e razionalità. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un raduno elettorale in California. “Il nostro è un Paese unico al mondo, e le persone si rendono conto del fatto che negli ultimi anni abbiamo perso qualcosa: quello che ci ha sempre consentito di promuovere e garantire il rispetto dei valori democratici”, ha detto, aggiungendo che “le cose si stanno muovendo, in Europa e anche nella Nato”. Il presidente si è poi detto “fiducioso” in merito alle elezioni del 2024, perchè “nel mondo, così come negli Stati Uniti, c’è un bisogno sempre maggiore di normalità”. (Was)