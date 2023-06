Usa: documenti Mar-a-lago, giudice emette ingiunzione restrittiva nei confronti di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha emanato una ordinanza restrittiva nei confronti dell'ex presidente Donald Trump, vietandogli di divulgare informazioni relative al processo che lo vede incriminato per i documenti presidenziali riservati custoditi nella sua residenza privata di Mar-a-Lago. L'ordinanza è stata firmata dal giudice Bruce Reinhart, lo stesso che lo scorso anno approvò la perquisizione della residenza di Trump da parte del Federal Bureau of Investigation (Fbi). A Trump è stato vietato di disseminare o commentare pubblicamente anche "informazioni relativi all'indagine in corso, la cui divulgazione potrebbe compromettere le indagini o identificare soggetti non incriminati". (Was)