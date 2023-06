Iran: media, ministro Esteri oggi in visita in Oman e Qatar-Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, dovrebbe iniziare oggi “un tour diplomatico regionale, che include visite ufficiali nel Sultanato dell’Oman e in Qatar, mentre vi sarebbero piani per incontri negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait”. Lo ha riferito ieri il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed”, citando “fonti iraniane” che hanno chiesto l’anonimato. Secondo queste ultime, “finora, la visita di Amirabdollahian in Kuwait e negli Emirati non è stata confermata, ma è in corso una consultazione tra i ministeri degli Esteri dei due Paesi” per includere queste due mete tra quelle del suo tour diplomatico. L’obiettivo di tali visite è “discutere delle modalità per rafforzare i rapporti regionali tra l’Iran e i suoi vicini arabi, alla luce della nuova atmosfera positiva”, creata dal reintegro della Siria nella Lega araba, avvenuto ufficialmente lo scorso 19 maggio. Inoltre, Qatar e Oman sono i due Paesi mediatori che negli ultimi mesi stanno intensificando gli sforzi per favorire la comunicazione tra Iran e Stati Uniti, al fine di alleviare le tensioni, di portare avanti i negoziati sul programma nucleare di Teheran e giungere, eventualmente, a un accordo sullo scambio di prigionieri. (Res)