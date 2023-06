Imprese: Suzuki e SkyDrive fabbricheranno "automobili volanti" in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili giapponese Suzuki Group ha annunciato oggi d'aver siglato un accordo con SkyDrive per la fabbricazione di "automobili volanti". Le due aziende utilizzeranno uno stabilimento produttivo di Suzuki nel Giappone centrale per assemblare velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali (eVtol) già dalla primavera del prossimo anno. SkyDrive costituirà una sussidiaria a controllo esclusivo, mentre Suzuki assisterà nei preparativi per l'avvio della produzione, inclusa la ricerca del personale specializzato. SkyDrive, società con sede a Toyota, nel Giappone centrale, include tra i suoi azionisti la società tecnologica Nec, il colosso commerciale Itochu e la compagnia energetica Eneos Holdings. (Git)