Medio Oriente: palestinese morto in scontri con Forze difesa israeliane vicino Betlemme

- Un giovane palestinese è morto e altri due sono rimasti feriti nella tarda serata di ieri, durante gli scontri a fuoco con le Forze di difesa israeliane (Idf) nel villaggio di Husan, vicino Betlemme. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Wafa”, citando un comunicato del ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). La vittima, il ventenne Zakaria Mohammed Zakaria al Zaoul, è morta per unaa ferita di arma da fuoco alla testa. Secondo il presidente del Consiglio municipale di Husan, Rami Hamamreh, gli scontri si sono concentrati ad al Matina, nella zona est del villaggio, quando le Idf hanno effettuato un’incursione per arrestare alcuni ricercati. I militari israeliani hanno cercato di disperdere i gruppi di giovani palestinesi che si opponevano all’operazione reagendo al fuoco e lanciando granate assordanti e gas lacrimogeno. Quindi si sono ritirati, dopo aver arrestato un giovane palestinese, la cui identità non è stata comunicata. Sale dunque a sei palestinesi morti, circa cento feriti, secondo il ministero della Sanità dell’Anp, il bilancio degli scontri avvenuti nella giornata di ieri a Jenin, dove per la prima volta le Idf hanno utilizzato elicotteri Apache, e Husan. Quanto agli arresti, in tutta la Cisgiordania ne sono stati segnalati almeno 20. Tra i militari israeliani, invece, i feriti segnalati sono stati otto durante l’operazione di ieri mattina a Jenin e altri due nella serata, a ovest della stessa città, in un attacco lanciato da un palestinese a bordo della sua autovettura. (Res)