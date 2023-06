Usa-Russia: "New York Times", nel 2020 Mosca tentò di assassinare un informatore della Cia a Miami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha intrapreso una operazione clandestina nel 2020 per tentare di assassinare un suo ex ufficiale divenuto informatore della Central Intelligence Agency (Cia) a Miami, in Florida. Lo scrive il quotidiano "New York Times", che cita l'ex funzionario dell'agenzia Marc Polymeropoulos. Stando alle rivelazioni ottenute dal quotidiano, il bersaglio dell'operazione intrapresa da Mosca era un ex alto ufficiale dell'intelligence russa, tale Aleksandr Poteyev, divenuto un'importante fonte di informazioni per le autorità statunitensi. Secondo il "New York Times", durante l'amministrazione del presidente Barack Obama proprio le rivelazioni del disertore avevano fornito la base per una indagine del Federal Bureau of Investigation (Fbi) durata 11 mesi, e culminata nella cattura di 11 spie che vivevano sotto copertura in diverse città della costa orientale degli Stati Uniti. Dopo gli arresti, i due Paesi erano giunti a un'intesa: Washington aveva espulso 10 delle 11 spie arrestate in cambio della liberazione di quattro prigionieri della Russia, tra i quali Sergei V. Skripal, ex colonnello del servizio d'intelligence militare russa condannato nel 2006 per aver venduto segreti al Regno Unito. Il successivo tentativo della Russia di assassinare Poteyev è fallito, ma ha comunque segnato "un pericoloso punto basso" nelle relazioni tra le agenzie d'intelligence dei due Paesi, innescando "una serie di rappresaglie reciproche", sanzioni e l'espulsione di funzionari d'intelligence a Mosca e Washington, secondo altri tre funzionari statunitensi anonimi menzionati dal quotidiano. "Per (il presidente russo, Vladimir) Putin le linee rosse sono superate da un pezzo", ha dichiarato al "New York Times" l'ex agente della Cia Polymeropoulos, secondo cui Mosca "vuole tutta questa gente morta". (Was)