Usa-Cina: produttori microchip coreani chiedono "esenzione permanente" da controlli esportazioni

- I produttori di microchip della Corea del Sud hanno chiesto una "esenzione permanente" dai controlli alle esportazioni verso la Cina varati dal governo degli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Korea Herald", secondo cui una richiesta in tal senso è già stata presentata al dipartimento del Commercio Usa da diverse aziende, inclusi i due campioni coreani dei semiconduttori Samsung Electronics e Sk hynix. Le compagnie coreane puntano a ottenere una proroga a tempo indeterminato della cosiddetta "validated end-user authorization", che consentirebbe loro di esportare macchinari fabbricati negli Usa da impiegare in stabilimenti produttivi in Cina. L'autorizzazione richiesta al dipartimento del Commercio è concepita per ridurre l'onere degli obblighi di licenza, e consentire agli esportatori Usa di inviare merci e componenti a entità pre-autorizzate dal governo Usa, anziché dover chiedere di volta in vola licenze singole. I due maggiori produttori di chip coreani figuravano nella lista dei destinatari pre-autorizzati prima che gli Stati Uniti inasprissero la stretta sull'industria cinese dei semiconduttori. (Was)