Medio Oriente: primo ministro Autorità palestinese chiede sostegno a Usa e Ue

- Il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, ha chiesto ieri a Stati Uniti e Unione Europea un sostegno per giungere alla soluzione dei due Stati e per “porre fine alle violazioni israeliane contro il popolo palestinese”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Wafa”. Durante l’incontro a Ramallah con una delegazione della sottocommissione per i diritti umani al Parlamento europeo, guidata dal deputato Bernard Guetta, Shtayyeh ha discusso degli ultimi sviluppi della situazione nei territori palestinesi. “Israele conduce con noi una guerra su molti fronti, a livello economico, geografico, sulla narrazione (dei fatti) e sui diritti umani”, ha dichiarato Shtayyeh. Il premier dell’Anp ha dunque esortato il Parlamento europeo a prendere “misure serie per punire i crimini di Israele contro il popolo palestinese e a passare dall’etichettatura dei prodotti provenienti dagli insediamenti coloniali al boicottaggio”. Inoltre, Shtayyeh ha invitato Bruxelles a “prendere misure contro i coloni israeliani che hanno la doppia cittadinanza europea”. Alla delegazione statunitense guidata dall’assistente del segretario di Stato Usa per gli affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf, ricevuta ieri a Ramallah, Shtayyeh ha chiesto invece il sostegno di Washington per il riconoscimento dello Stato di Palestina e la sua adesione alle Nazioni unite e al Fondo monetario internazionale (Fmi), oltre che per l’attuazione della soluzione dei due Stati. Inoltre, il primo ministro dell’Anp ha esortato gli Usa a “prendere serie misure per il rispetto delle risoluzioni Onu, in particolare la numero 2334, che prevede la fine dell’espansione degli insediamenti coloniali israeliani nei territori palestinesi, inclusa Gerusalemme est. (Res)