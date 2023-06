Francia-Corea del Sud: Yoon chiede sostegno comunità coreana per Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha chiesto il sostegno della comunità coreana il Francia per promuovere la candidatura di Busan ad ospitare l'Expo 2030. Yoon, impegnato in una visita di tre giorni in Francia in occasione dell'assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie, l'organizzazione intergovernativa che gestisce le Expo), ha dichiarato che ospitare l'esposizione mondiale aprirebbe nuovi orizzonti alla diplomazia globale coreana. Il presidente ha sottolineato che ottenere l'approvazione della candidatura coreana presenta "sfide superiori rispetto alle Olimpiadi o alla Coppa del mondo di calcio, dal momento che i 179 Paesi membri del Bie partecipano a un processo di voto segreto". Yoon ha in programma per oggi un incontro con l'omologo francese Emmanuel Macron. Al termine della visita in Francia, Yoon intraprenderà un viaggio ufficiale della durata di tre giorni in Vietnam. (Git)