Usa: documenti Mar-a-lago, Trump difende la sua condotta in una intervista a Fox News

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso la sua condotta nell'ambito della vicenda relativa ai documenti presidenziali riservati custoditi nella sua residenza di Mar-a-Lago, costatigli 37 capi d'imputazione per reati federali. Incalzato dl giornalista Bret Baier, che ha chiesto all'ex presidente perché non avesse riconsegnato tutti i documenti appena ricevuta una richiesta in tal senso dagli Archivi nazionali, Trump ha ribadito la propria convinzione che custodire i documenti rientrasse nelle sue prerogative, e ha aggiunto che la questione comportava difficoltà oggettive: "Avevo interi scatoloni di documenti. Dovevo passarli in rassegna tutti, per separare tutti i miei effetti personali", ha detto Trump. "Non avevo intenzione di cedere anche quelli (agli Archivi nazionali), e come avete potuto constatare personalmente, ero molto, molto impegnato". (segue) (Was)