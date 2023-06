Usa: documenti Mar-a-lago, Trump difende la sua condotta in una intervista a Fox News (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervistatore ha fatto riferimento agli atti d'accusa a carico di Trump, da cui pare emergere che l'ex presidente diede indicazione ai suoi collaboratori di trasportare scatole contenenti documenti riservati a Mar-a-Lago, mentre pubblicamente affermava di collaborare con gli Archivi nazionali per la loro restituzione. "Ripeto: prima di consegnare le scatole, dovevo mettere da parte le mie cose", ha detto Trump, spiegando che gli scatoloni oggetto di oltre un anno di indiscrezioni di stampa e delle indagini a suo carico erano quelli del suo trasloco dalla Casa Bianca: "In queste scatole c'era di tutto, da magliette da golf, capi di vestiario, scarpe, molte cose", ha detto l'ex presidente. Trump ha anche dichiarato di non essere consapevole che tra i documenti ce ne fossero anche di relativi all'Iran, pur ribadendo di averli declassificati tutti ricorrendo ai suoi poteri esecutivi prima di lasciare la Casa Bianca. (Was)