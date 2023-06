Pnrr: Boccia (Pd), domani vedremo se anche governo è contrario a usarlo per armi e munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Domani in Senato dove si esaminano mozioni sul Pnrr, "vedremo se il governo Meloni è contrario, come il Pd, a usare il Pnrr per armi e munizioni". Lo ha detto Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito democratico, a "Ottoemezzo" su La7. (Rin)