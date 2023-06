Scuola: Valditara, rimetterla al centro della nostra società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutte le scuole d'Italia "l'idea è di personalizzare la formazione, crediamo che la sfida del merito non debba essere considerata aristocratica" da qui "l'idea del docente tutor che coordina la personalizzazione dell'istruzione" per ad esempio, "far recuperare chi è in ritardo". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un comizio della Lega a Campobasso in vista delle prossime elezioni regionale del Molise. "Occorre rimettere al centro della nostra società la scuola italiana", ha concluso. (Rin)