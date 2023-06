Usa: Trump contesta Fox News e Qinnipiac per un sondaggio che lo dà in svantaggio su Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha duramente contestato l'emittente televisiva Fox News e la società demoscopica Quinnipiac, in risposta alla pubblicazione di un sondaggio che gli attribuisce uno svantaggio rispetto al presidente Usa Joe Biden in un'ipotetica riedizione della loro sfida diretta per la Casa Bianca. "Il sondaggio Trump v. Biden di Quinnipiac che Fox News continua a mostrare non è solo un vecchio sondaggio, è un pessimo sondaggio", ha scritto l'ex presidente ieri sul social media Truth. "Sotto-rappresenta i repubblicani di 10 punti percentuali, e questo significa che anziché essere in svantaggio di 4 punti, sono in vantaggio di sei. Altri sondaggi mi attribuiscono un vantaggio maggiore", ha scritto l'ex presidente. Il sondaggio, pubblicato il 14 giugno, rileva che il 48 per cento dei partecipanti sosterrebbe Biden rispetto a Trump: un dato invariato rispetto a un analogo sondaggio pubblicato alla fine del mese scorso, mentre Trump ha visto calare i propri consensi di circa due punti percentuali. (Was)