Ucraina: Giappone concorda istituzione di meccanismo di coordinamento per la ricostruzione

- I governi di Ucraina e Giappone hanno concordato l'istituzione di un meccanismo di coordinamento per agevolare la ricostruzione del Paese dell'Europa orientale. L'accordo è stato annunciato al termine di una cerimonia che si è tenuta a Tokyo, con la partecipazione del ministro di Stato per la ricostruzione giapponese Hiromichi Watanabe, e di Oleksandr Kubrakov, vicepremier per la ricostruzione dell'Ucraina. I due funzionari hanno firmato un memorandum d'intesa che regolerà la consulenza e il trasferimento di conoscenze da parte del Giappone per la ricostruzione delle aree dell'Ucraina devastate dal conflitto, attingendo alle lezioni apprese da Tokyo dopo il disastro di Fukushima del 2011. (Git)