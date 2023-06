Nuova Zelanda: uomo armato di ascia fa irruzione in tre ristoranti cinesi, 4 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ha fatto irruzione in tre ristoranti cinesi di Auckland, la più grande città della Nuova Zelanda, ferendo in tutto quattro persone con un'ascia. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui uno dei feriti è già stato dimesso dall'ospedale, e le condizioni degli altri tre sono stabili. L'uomo ha fatto irruzione nei locali e aggredito i presenti nella serata di ieri. La polizia ha riferito di aver arrestato un uomo di 24 anni, ma non ha fornito ulteriori dettagli né indicazioni in merito al possibile movente delle aggressioni. (Res)