Ucraina: Biden, ricorso della Russia a armi nucleari tattiche è una minaccia "reale"

- Il ricorso della Russia ad armi nucleari tattiche è una minaccia "reale". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, giorni dopo l'annuncio da parte di Mosca dello schieramento di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Durante una visita a Palo Alto, in California, il presidente Usa ha definito l'iniziativa della Russia "assolutamente irresponsabile": "Durante la mia ultima visita qui, circa due anni fa, dissi che temevo il prosciugamento del fiume Colorado, e tutti mi guardarono come fossi pazzo", ha detto Biden. "Mi guardarono come quando dissi che temevo (il presidente russo, Vladimir) Putin potesse usare armi nucleari tattiche. E' (un rischio) reale", ha affermato Biden. (Was)