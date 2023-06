Usa: Guardia costiera estende ricerche del sommergibile turistico disperso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera statunitense ha mobilitato ulteriori mezzi e personale, inclusi due velivoli quadrimotore C-130, nel tentativo di rintracciare il sommergibile sparito domenica, durante una visita turistica al relitto della nave da crociera Titanic nell'Atlantico settentrionale. Il contrammiraglio John Mauger, a capo del Primo distretto della Guardia costiera statunitense, ha riferito che le ricerche si concentrano in un'area sita circa 1.440 chilometri ad est di Cape Cod, e ad una profondità di quasi quattro chilometri. Il piccolo sommergibile, che trasportava cinque persone, è sparito dai radar circa un'ora e 45 minuti dopo l'inizio dell'immersione. "Si tratta di un'area remota e la ricerca è difficile", ha dichiarato Mauger, aggiungendo che la Guardia costiera "ha mobilitato tutti i mezzi disponibili per assicurarci di individuare il sommergibile e salvare le persone a bordo". Il sommergibile, lungo 6,5 metri, ha perso i contatti con la nave appoggio canadese Polar Prince domenica. Secondo la Guardia costiera, le persone a bordo del sommergibile possono sopravvivere per circa 96 ore. Il Canada partecipa alle ricerche con imbarcazioni e un aereo per la ricognizione marittima P8 Poseidon. La società organizzatrice della visita turistica, OceanGate Expeditions, afferma di aver intrapreso "tutte le misure possibili" per trarre in salvo i cinque dispersi. (Was)