Lavoro: Loperfido (Fd’I), bene stabilizzazione precari del sistema sanitario nazionale

- L'approvazione dell’emendamento che prevede la stabilizzazione dei lavoratori precari del sistema sanitario nazionale è una buona notizia per il personale interessato ma anche per lo sviluppo di strutture di eccellenza come il Cro di Aviano, istituto di ricerca fondamentale per la sanità del Friuli Venezia Giulia. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido. “L'individuazione della copertura finanziaria è il segno della forte volontà, emersa già dallo scorso mandato, di Fratelli d'Italia e dell'attuale ministro Ciriani, che presero a cuore le ragioni dei ricercatori precari. La condivisione di intenti ha portato al raggiungimento di un risultato che dimostra, ancora una volta, la concretezza della maggioranza rispetto alla volontà, passo dopo passo, di continuare con gli investimenti in materia di personale sanitario”, aggiunge. (Rin)