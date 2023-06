Sanità: Raggi (M5s), perché resti pubblica, Schlein si unisca a nostra battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Bene la Schlein sulla necessità di impegnarsi e mantenere alta l'attenzione perché la sanità resti pubblica. Abbiamo apprezzato le sue parole e la inviterò personalmente a firmare i moduli per sottoscrivere il quesito referendario che mira ad aumentare i finanziamenti al settore sanitario. Io sto già collaborando da tempo con il Comitato referendario. Così, in una nota, la consigliera Capitolina M5s ed ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. "La segretaria Pd non abbia timore ad unirsi a noi per quest'idea giusta che merita di essere appoggiata. Il quesito mira ad eliminare i conflitti di interesse degli operatori privati che oggi, per effetto di una legge del 1992, siedono al tavolo con le Regioni e decidono come spendere i soldi pubblici. Difendiamo insieme la Sanità pubblica in quanto ricchezza, contro le disuguaglianze e perché sia effettivamente garantito il diritto fondamentale costituzionalmente riconosciuto", conclude.(Com)