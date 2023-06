Diritti: De Carlo (Fd'I), non sostituirsi a leggi, illegittimo atto di nascita bimba con due madri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando c'è una legge, cittadini e istituzioni devono rispettarla. La richiesta della procura di Padova è una richiesta che rispetta quanto previsto dalla normativa nazionale. Come sindaco e come uomo di Stato non trascriverò mai atti del genere perché illegittimi, come dimostra la posizione della Procura; sindaci e cittadini non possono sostituirsi alla legge, se questa non concorda con la loro visione del mondo. Non si tratta di ideologia, ma di difendere i diritti dei minori e delle donne". Lo dichiara il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo sulla richiesta della procura di Padova di rettificare l'atto di nascita di una bimba rimuovendo dal documento il nome della madre non biologica.(Rin)