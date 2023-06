© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani e Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: la seduta si apre con le interrogazioni delle opposizioni. All'ordine dei lavori il regolamento per i contributi ad eventi sportivi e altre delibere in materia di urbanistica. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 13:30-19:00)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al Consiglio straordinario del Municipio VIII sulla Fascia Verde.Roma, via Benedetto Croce 50 (ore 9) (segue) (Rer)