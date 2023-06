Germania: sondaggio, Afd seconda forza politica al massimo storico del 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd), all'opposizione al Bundestag, è la seconda forza politica del Paese, raggiungendo il 20 per cento dei consensi. È quanto rilevato dall'istituto demoscopico tedesco Insa, in un sondaggio effettuato per conto del quotidiano “Bild”. Afd è a pari merito con il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) del cancelliere Olaf Scholz. In testa si conferma al 26,5 per cento l'Unione, principale gruppo di opposizione formato al parlamento federale da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). In terza posizione si collocano i Verdi al 13,5 per cento seguiti dal Partito liberaldemocratico (Fdp), che si attesta al 7,5 per cento. Chiudono la classifica La Sinistra con il 4,5 per cento e le altre formazioni, che complessivamente raccolgono l'8 per cento. Poiché non supererebbero la soglia di sbarramento del 5 per cento prevista dalla legge elettorale tedesca, i post-comunisti all'opposizione al Bundestag non otterrebbero alcun seggio parlamentare. Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)