© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti interne al Partito democratico puntualizzano che il sì della odierna direzione nazionale è relativo al "dispositivo in sette punti sulle future mobilitazioni" e che "sarebbe la prima volta che nel Pd non viene approvata la relazione del segretario al termine della direzione". Il via libera riguarderebbe dunque solo una parte dell'intervento pronunciato dalla segretaria, Elly Schlein. (Rin)