Qatar-Emirati: Usa, ripresa rapporti diplomatici è passo in avanti per stabilizzare la regione

- La ripresa dei rapporti diplomatici tra Qatar ed Emirati Arabi Uniti rappresenta un importante passo in avanti verso la stabilizzazione della regione del Golfo. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. “Gli Stati Uniti si congratulano con le autorità dei due Paesi, e continueranno a lavorare insieme ai partner del Consiglio per la cooperazione nel Golfo (Gcc) per garantire la stabilità, la sicurezza e la pace in Medio Oriente”, ha detto. (Was)