Berlusconi: Tajani, un uomo geniale che ha lasciato una grande eredità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Dire che Silvio Berlusconi non ha realizzato molto come presidente del Consiglio è sbagliato. E’ l’opinione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a “Quarta Repubblica”. “La riforma delle pensioni, le grandi infrastrutture, l’alta velocità, la politica estera”, ha elencato il ministro. Berlusconi è “l’uomo che ha cambiato la politica nel nostro Paese” con un “centrodestra alternativo alla sinistra”. E’ stato “un uomo geniale che ha lasciato una grande eredità” e “l’eredità dei geni non si estingue con la loro fine fisica”, ha dichiarato Tajani. (Res)